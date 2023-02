Papa | cordoglio per vittime sisma in Turchia e Siria

(Di lunedì 6 febbraio 2023)Francesco è rimasto "profondamente addolorato per l'ingente perdita di vite" provocata dal terremoto nella zona del sud - est della, assicurando a tutti i colpiti "la sua vicinanza ...

Il Papa assicura la "sua vicinanza spirituale a tutte le persone colpite" e affida "coloro che sono morti all'amorevole misericordia dell'Onnipotente", porgendo le condoglianze "a coloro che ne ...