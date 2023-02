Pallone spia cinese abbattuto | il retroscena

Il presidente americano Joe Biden ha aspettato sette giorni, dal suo primo avvistamento, prima di dare l'ordine di abbattere ilarrivato dalla Cina sui cieli degli Stati Uniti. E questo perché, come ricostruisce la Cnn, voleva essere sicuro che i resti delabbattuto non recassero danni alle persone e alle ...Pechino alla ricerca di un alibi: nel tentativo di dimostrare che ilabbattuto sui cieli americani era un velivolo meteorologico fuori rotta, e non una, Pechino ha silurato il capo del suo servizio meteorologico. Zhuang Guotai è stato licenziato ieri, ...

Zhuang Guotai è stato licenziato ieri, poche ore prima che gli Stati Uniti abbattessero il pallone al largo della costa della Carolina del Sud, provocando l'ira della Cina