Palermo | uomo tenta il suicidio dal ponte | i carabinieri lo salvano | “Si risolve tutto | ti aiutiamo noi”

(Di lunedì 6 febbraio 2023) “Aspetta, aspetta un attimo. Fermo, si. Ci siamo qui noi e tiper qualsiasi cosa”. Sono le parole deiche hanno salvato la vita a un. Gli uomini dell’Arma sono arrivati in tempo per scongiurare iltivo die la tragedia. L’aveva superato un cancello e si trovava sulla ringhiera delCorleone, a pochi passi da uno storico bar della città chiuso dallo scorso anno, quando è stato bloccato e poi rasserenato. “Non ce la faccio più, ho debiti di gioco”, ha confessato l’in lacrime. Parlare dinon è semplice. Se stai vivendo una situazione di emergenza puoi chiamare il 112. Se sei in pericolo o conosci ...

Seconda frazione 16'55' tiro di Di Maria ma Rotella si oppone; 15'09' Caffarelli tenta la conclusione al volo, respinta dal portiere ospite; 13'17'inserisce il quintodi movimento; 10'...1' DI LETTURA" Uccise il nipote per errore al Cep nella notte di Santo Stefano del 2019. Per Giuseppe ...a pochi metri dalla sua abitazione dopo una lite in cui era coinvolto un terzo, ...

L'uomo trovato morto sugli scogli a Sant'Elia, disposta l'autopsia PalermoToday

Palermo, 76enne scivola sugli scogli e muore: disposta autopsia Corriere del Mezzogiorno

Uomo trovato morto vicino alla scogliera: indagini in corso NewSicilia

Palermo, tenta il suicidio dal ponte, i carabinieri lo salvano TPI

Trovato al largo di Palermo il corpo senza vita di un uomo Tp24

We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ..."Aspetta, aspetta un attimo. Fermo, si risolve tutto. Ci siamo qui noi e ti aiutiamo per qualsiasi cosa". Sono le parole dei carabinieri che hanno salvato la vita a un uomo a Palermo. Gli uomini dell' ...