Palazzo Chigi | Nessuna istituzione colpita da attacco hacker

Leggi su agi

(Di lunedì 6 febbraio 2023) AGI - "In Italiao azienda primaria che opera in settori critici per la sicurezza nazionale è stata". È quanto si legge in una nota diin merito all'verificatosi ieri su scala mondiale. Le incursioni sono cominciate domenica in Francia, poi l'ondata si è spostata in altri paesi tra cui Italia e Finlandia. Colpiti anche il Nord America, il Canada e gli Usa. In Italia la rete Tim è andata in down lasciando milioni di utenti senza internet e provocando disservizi anche ai bancomat. Il problema è stato risolto nell'arco della stessa giornata. "Nel corso delle prime attività ricognitive compiute da ACN-Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, unitamene assieme alla Polizia Postale - si legge nella nota - non sono ...