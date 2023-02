Pagelle Verona-Lazio 1-1 | voti e tabellino Serie A 2022 2023

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per la ventunesima giornata del campionato di. Allo stadio Bentegodi partita aperta con occasioni da una parte e dall’altra: Doig da due passi, sulla ribattuta, manda altissimo e spreca la rete dell’1-0. Lacon Pedro va vicina al gol del vantaggio, il suo sinistro termina alto. Lo stesso attaccante spagnolo sblocca il risultato al quarantacinquesimo con un gol fantastico: si gira con il sinistro e fa 1-0. Ilnella ripresa entra in campo con un altro piglio: sugli sviluppi di calcio di punizione Ngonge trova l’incornata vincente e fa 1-1. Qualche minuto più tardi Lazovic colpisce un palo clamoroso. ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 21ª giornata di Serie A 2022/23: Verona-Lazio Le pagelle dei protagonisti del match tra Verona e Lazio, valido per la 21ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Top: Pedro, Immobile Flop: Doig Montipò 5 Marusic 6,5 Casale 6 Romagnoli 6 Hysaj 6 Milinkovic 6 Cataldi 7 Luis Alberto 6 Pedro 6,5 Immobile 6 Zaccagni 6 All.: Maurizio Sarri 6 Arbitro: Giovanni Ayroldi 5,5

Pagelle e tabellino di Hellas Verona-Lazio, match valido per la 21esima giornata di Serie A TIM 2022/23 Montipò 6: la Lazio crea diverse occasioni, ma di tiri in porta abbastanza pochi. Magnani 6,5