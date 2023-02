Pagelle derby Inter-Milan | i voti di Tuttosport | Acerbi stoppa Giroud

LEOnana 6 Spettatore non pagante nel primo tempo, a volte troppo leggero nei lanci. Però è ... in un), lui non snatura la squadra. Non l'ha fatto con il Barcellona, con il Bayern, ...Per i milanisti Tatarusanu unico a salvarsi nel. Tatarusanu il migliore del Milan: le. Nelledei tre principali quotidiani sportivi Tatarusanu è stato per distacco il migliore ...

Inter-Milan, le pagelle: Acerbi non concede nulla, 7. Solo 4,5 per l'invisibile Messias La Gazzetta dello Sport

Le pagelle di Pioli: sceglie il modo peggiore per perdere il derby. La crisi resta profonda TUTTO mercato WEB

Inter-Milan, le pagelle di Crudeli: “Disastrosi. Ho visto qualcosa di incredibile” Il Milanista

La serata magica di Lautaro e le statistiche horror del Milan: derby, il film della partita Gazzetta

MilanNews.it foto di www.imagephotoagency.it Secondo Tuttosport, nel derby di ieri, il migliore in campo nel Milan è stato Tatarusanu, il quale ha salvato più volte la… Leggi ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...