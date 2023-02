(Di lunedì 6 febbraio 2023) commenta Aunè morto in ospedaleessere stato, con un profondo trauma alla testa, sul marciapiede vicino a una rotonda in via del Plebiscito. È stato un ...

commenta Aunè morto in ospedale dopo essere stato trovato agonizzante, con un profondo trauma alla testa, sul marciapiede vicino a una rotonda in via del Plebiscito. È stato un passante a dare l'...- Un dirigente di 55 anni trovato ferito al volto e svenuto tra via Plebiscito e via Avanzo: è morto questa sera, 6 febbraio 2023, dopo la corsa in ospedale. Cosa gli sia successo, però, per ora resta ...

Giallo a Padova, 55enne sfigurato e svenuto per strada: è gravissimo ilgazzettino.it

Padova, 55enne trovato ferito agonizzante in strada: muore poco dopo TGCOM

Padova, trovato agonizzante in strada: muore poco dopo il Resto del Carlino

Senza Titolo - il mattino di Padova Messaggero Veneto

Mancato rispetto delle norme igieniche: un ristorante dovrà pagare 2mila euro L'Arena

Giallo a Padova. Un uomo di 55 anni, italiano, è morto questa sera all'ospedale della città veneta dopo essere stato trovato agonizzante, con un profondo trauma alla testa, ...L’uomo, 55 anni, potrebbe essere stato investito o aggredito. I traumi non sono compatibili con una semplice caduta ...