Ostia | ‘Paga o ti squarcio come le gomme dell’auto’ | tenta di estorcere 3 300 euro a un commerciante |  arrestato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Aveva architettato tutto e aveva iniziato addenaro a un, che stanco ha deciso di denunciare. E di presentarsi negli uffici di polizia per raccontare tutto. L’uomo ha spiegato di avere in corso una causa civile, che coinvolgevacontroparte unlocale, di, del settore delle riparazioni auto. Ma è proprio nel corso della causa, ancora in atto, che la vittima è stata avvicinata più volte da un soggetto, noto per i suoi trascorsi giudiziari. E che, probabilmente, era venuto a sapere del risarcimento, che lo stesso avrebbe dovuto elargire a un gommista della zona. Da qui, quindi, sono iniziate le minacce e le richieste di denaro, che sono arrivate fino a 3300. L’uomo aveva spiegato che stava ‘lavorando’ per contro della controparte. Che, in ...