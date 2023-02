Ostia | Arsenio Lupin dei Tribunali preso dalla Polizia

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 6 febbraio 2023)– Nei giorni scorsi, al termine di una rapida ed articolata attività d’indagine, ladi Stato ha arrestato un 58enne italiano, con precedenti di, ritenuto gravemente indiziato del reato di estorsione nei confronti di un commerciante che coraggiosamente ha denunciato quanto gli stava accadendo. Presentatosi negli uffici di, l’uomo ha raccontato di avere in corso una causa civile che coinvolgeva come controparte un commerciante locale del settore delle riparazioni auto. Nel corso di questa causa, peraltro ancora in atto, era stato più volte avvicinato da un soggetto, noto per i suoi trascorsi giudiziari che, probabilmente, venuto a sapere del risarcimento che lo stesso avrebbe dovuto elargire ad un gommista della zona, ha iniziato a minacciarlo e a pretendere da lui 3300 euro, asserendo, ...