Osimhen non ha le ali ma vola lo stesso

(Di lunedì 6 febbraio 2023) FALLI DA DIETRO – 21ESIMA GIORNATA DEL CAMPIONATO 2022-23 Diego vive. In chi ha la cUltura del ricordo e della riconoscenza. I quattro incivili del Picco che cantano l’orribile coro non capiranno mai. Non capiranno mai i dormienti dirigenti di Federazione e Lega. Lezioni di civiltà anche da parte di Osi prima dell’inizio che va a scusarsi con la ragazza colpita col pallone durante il riscaldamento. Il muro dei tricolori spezzini è impenetrabile per tutto il primo tempo. Poi quindici secondi dopo l’inizio della ripresa, l’ingenuità di Reca. Un mani da oratorio, che questo terreno di gioco – tra l’altro – evoca con insistenza ad ogni buca. La partita cambia. Ed ora parliamo di Osi. Su uno spiovente di Kvara, Dragowski si esibisce in un’uscita scombinata. E Osi – letteralmente da fermo – sale fino a tre metri, lui e quella meravigliosa frittata fumante in equilibrio al centro della capa, ...