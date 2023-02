Osimhen - De Laurentiis | il patto di Capri per la Champions

Questo è il contesto in cui Aurelio De- che ha scelto quella villa come suo quartier generale estivo - conosce e accoglie per la prima volta Victor. Il centravanti all'epoca ...LA TRADIZIONE DEI BOMBER -è l'uomo chiave di questo Napoli, lo raccontano proprio i gol messi a segno. Ne sta garantendo almeno uno a partita. Ma nella gestione Denon è il primo ...

L'ampio vantaggio in campionato può consentire agli azzurri di preparare al meglio la sfida contro l'Eintracht Francoforte, l'obiettivo è superare gli ottavi di finale per la prima volta nella storia