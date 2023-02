Osimhen affamato di vittorie | ha un obiettivo in comune con De Laurentiis | il retroscena

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Victorcontinua a segnare a raffica di domenica in domenica. Il bomber nigeriano è arrivato a quota 16 in Serie A dopo la doppietta del ‘Picco‘ che ha regalato un’importantissima vittoria al Napoli in ottica Scudetto. Le sue reti stanno costruendo un grande castello die Luciano Spalletti non intende farne a meno. Si è iniziato a parlare già del suo futuro e dei possibili assalti provenienti dall’estero, con l’estate che sarà particolarmente rovente da questo punto di vista. Mapotrebbe lasciare Napoli – e va sottolineato in caso di offerte folli da più di 100 milioni – con qualche trofeo molto importante.Napoli (Getty Images)sogna la Champions League: lo rivelò a DeIl sogno di Victorè quello di ...