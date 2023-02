Osimhen a De Laurentiis | “Voglio la Champions League”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Victorvuole vincere la, il giocatore nigeriano lo ha confessato ad Aurelio De. Il nigeriano ha segnato una doppietta con lo Spezia, toccando quota 16 gol in stagione, di cui 15 in Seri A. Ma proprio laè stato uno dei palcoscenici in cuiha giocato di meno in questa stagione. L’infortunio di inizio stagione lo ha bloccato per sei partite e gli ha fatto saltare gran parte della fase a gironi, lasciando a Simeone e Raspadori il compito di centrare la qualificazione. Mavuole lae lo ha detto ad Aurelio De, come ricorda Gazzetta dello Sport. Il giocatore ne parlava già tre stagioni fa, quando ha sottoscritto ...