Felipe Anderson, sblocca la partita nel primo tempo. Felipe Anderson carico fin da subito, ... Sarri BOLOGNA (4 - 1 - 4 - 1): Skorupski; Cambiaso, Soumaoro, Sosa, Lykogiannis; Schouten;, ...IL TABELLINO VALTESINO 1 : Mandozzi, Pomili,(65 Mosca), Ferraro (80' Cameli), Massi (43' Mori), Alighieri, Caminonni, Corradetti (46' Ciaralli), Andrenacci, Zahraoui, Luzi. All. Pomili ...

Bologna, le pagelle di CM: Orsolini show! E che gara dei centrali ... Calciomercato.com

TOP NEWS ore 20 - Orsolini e Posch stendono la Fiorentina. Le formazioni ufficiali del derby TUTTO mercato WEB

Il Napoli batte lo Spezia, il Bologna espugna la Fiorentina, Torino in zona Europa Giornale di Sicilia

Orsolini show, si avvicina il rinnovo | Primapagina | Calciomercato.com Calciomercato.com

Inter-Milan show anche negli Usa: studio tv in un ristorante di Boston Corriere dello Sport

Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...CONCERTI I FunkClub ritornano al Bravo Caffè il 27 GENNAIO MOSTRE Oltre 70 opere di Giorgio de Chirico in mostra a Bologna fino al 29 GENNAIO ...