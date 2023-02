Oroscopo 6 febbraio 2023

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 6 febbraio 2023) La Luna in Leone si oppone a Saturno in Acquario alle 9:15, incoraggiandoci a stabilire dei limiti. La nostra immaginazione è particolarmente creativa quando Mercurio in Capricorno si connette con Nettuno in Pesci alle 13.26. Potrebbe essere un ottimo momento per scrivere poesie o lettere d’amore! Le persone sono aperte e intuitive in questo momento.