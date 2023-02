L'è inquesta mattina sui mercati asiatici. Il prezzo spot del metallo con consegna immediata sale dello 0,63% a 1.876,8 dollari l'oncia. . 6 febbraio 2023Petrolio: chiusura in forte ribasso venerdì scorso per le quotazioni dell'nero che si sono fermate a 73,23 dollari, con un affondo del 3,23%. Wall Street: conclusione ... dopo ildello 0,8% ...

Oro: in rialzo a 1.877 dollari l'oncia - Economia Agenzia ANSA

Oro: prezzo in rialzo a 1.970,20 dollari Agenzia ANSA

Invesco: il dollaro forte è un ostacolo per l'oro financialounge.com

Oro: quotazioni in lieve rialzo a 1.931 dollari l'oncia Agenzia ANSA

Previsioni Prezzo Oro: si Sale ancora ma Iniziano i Primi Segnali di Ipercomprato FX Empire Italy

I titoli e i temi che potrebbero contribuire ad animare la sessione odierna sui mercati finanziari internazionali. Petrolio: chiusura in forte ribasso venerdì scorso per le quotazioni dell'oro nero ch ...L'oro è in rialzo questa mattina sui mercati asiatici. Il prezzo spot del metallo con consegna immediata sale dello 0,63% a 1.876,8 dollari l'oncia. (ANSA). (ANSA) ...