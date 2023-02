'Ora scoppia la guerra civile' | cosa può succedere dopo l'agguato squadrista dei tifosi della Stella Rossa

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Il furto dello striscione dei Fedayn di sabato scorso segna il punto di non ritorno per il più importante gruppocurva sud romanista....

Una vendetta, che parte dagli incidenti tra gli ultrà romanisti e quelli del Napoli sull'A1 dello scorso 8 gennaio, quando 50 romanisti si erano scontrati contro 300 ultrà del Napoli, e assume...

Striscione rubato, l'ultimatum della curva sud: "E ora scoppia la guerra civile" Repubblica Roma

'Ora scoppia la guerra civile': cosa può succedere dopo l'agguato ... Calciomercato.com

Il furto dello striscione dei Fedayn di sabato scorso segna il punto di non ritorno per il più importante gruppo della curva sud romanista. Secondo La Repubblica è una vendetta, che parte dagli incide ...