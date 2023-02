‘Ora scoppia la guerra civile’ | cosa può succedere dopo l’agguato squadrista dei tifosi della Stella Rossa | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 6 febbraio 2023) 2023-02-06 11:30:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Il furto dello striscione dei Fedayn di sabato scorso segna il punto di non ritorno per il più importante gruppocurva sud romanista. Secondo La Repubblica è una vendetta, che parte dagli incidenti tra gli ultrà romanisti e quelli del Napoli sull’A1 dello scorso 8 gennaio, quando 50 romanisti si erano scontrati contro 300 ultrà del Napoli, e assume ora dimensioni globali. Perché a mettere sotto scacco gli ultrà giallorossi sono stati i nemiciBelgrado, gemellati con quelli del Napoli dal 2018. IL RETROSCENA – Erano almeno 40 quelli che si sono materializzati sabato sera al terminepartita fra Roma e Empoli. Erano giunti in Italia qualche giorno prima per sostenere la squadra di basket che giocava contro ...