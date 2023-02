Operatori sanitari in pensione a 72 anni? “L' irriducibile | ennesimo attacco al Servizio Sanitario Nazionale”

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 6 febbraio 2023) (Adnkronos) - La posizione di Women for Oncology Italy in una lettera aperta alle parti politiche. 6 febbraio 2023 - Per la terza volta un emendamento al decreto milleproroghe che allunga l'età pensionabile deglia 72viene presentato dalla Lega, dopo essere già stato ritenuto irricevibile per ben due volte. Viene da chiedersi da chi e perchétanto accanimento. Chi ne trae vantaggio? Non certo i medici, sottopagati e sfruttati da un sistema che non è mai stato così fragile come in questo momento e che avrebbe bisogno di seri e strutturali provvedimenti per provare ad arrestarne la deriva prima che diventi irrecuperabile. Non certo i cittadini che sanno bene che i turni ospedalieri notturni e festivi, il pronto soccorso, gli ambulatori e l'assistenza non sono più danelle mani dei primari ...