(Di lunedì 6 febbraio 2023) Depositate le motivazioni della sentenza che ha visto l'assoluzione della famiglia Mottola e dei carabinieri Quartale e Suprano: 'Non provati i depistaggi attribuiti dall'accusa al maresciallo ...

Depositate le motivazioni della sentenza che ha visto l'assoluzione della famiglia Mottola e dei carabinieri Quartale e Suprano: 'Non provati i depistaggi attribuiti dall'accusa al maresciallo ...Caso Mollicone, in duemila ad Arce per chiedere giustizia: "vittima die di giustizia negata" di Clemente Pistilli 18 Settembre 2022

Omicidio Serena Mollicone, giudici: "Imputati assolti perché indizi non sorretti da prove" QUOTIDIANO NAZIONALE

Omicidio Serena Mollicone, perché sono stati assolti i Mottola: le ... Fanpage.it

Omicidio Mollicone, sentenza: "Non provati depistaggi attribuiti a ... Adnkronos

Serena Mollicone, perché l'omicidio è rimasto senza colpevoli: "Indizi contrastanti, depistaggi mai provati" Today.it

Omicidio Serena Mollicone, slitta ancora il deposito delle motivazioni della sentenza Repubblica Roma

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Depositate le motivazioni della sentenza che ha visto l'assoluzione della famiglia Mottola e dei carabinieri Quartale e Suprano: "Non provati i depistaggi attribuiti dall'accusa al maresciallo Mottola ...