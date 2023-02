(Di lunedì 6 febbraio 2023) (Adnkronos) – Le ”impronte dattiloscopiche” rinvenute ”all’interno dei nastri adesivi che legavano le mani e le gambe di” sono ”ritenute utili per l’identificazione” e ”non appartengono agli imputati”. Così i giudici della Corte d’Assise del Tribunale di Cassino nelle motivazioni delladel processo per l’di, la giovane di Arce uccisa nel 2001, con cui, il 15 luglio 2022, hanno assolto tutti gli imputati. ”Su un’impronta” in particolare, scrivono i giudici, ”risulta inoltre essere stato rinvenuto un profilo genetico misto con contribuente maschile, di cui è stata esclusa la paternità degli imputati”. ”Ulteriormente, si deve rilevare il rinvenimento suie sugli scarponcini dididi ...

I giudici: 'Nessun depistaggio è stato provato' approfondimento, legale del padre: "Sconfitta anche per lo Stato" Il 15 luglio i giudici avevano fatto cadere le accuse nei ...Assoluzione per tutti e cinque gli imputati. È la decisione presa lo scorso luglio dai giudici della Corte d'Assise di Cassino in merito all'di Serena, la 18enne trovata morta il 1° giugno del 2001 in un bosco vicino alla caserma di Arce , in provincia di Frosinone. Oggi, a oltre sei mesi di distanza, la Corte ha ...

Delitto Mollicone, i giudici sull'assoluzione degli imputati: «Coinvolti nell'omicidio soggetti terzi rimasti ignoti» Corriere Roma

Serena Mollicone, i giudici sull’assoluzione: “Prove in contrasto con ricostruzione… Il Fatto Quotidiano

Omicidio Mollicone: "Serena colpita alla testa e soffocata. I colpevoli restano ignoti". Le motivazioni della… Repubblica Roma

Omicidio Mollicone, la Corte d’Assise: “Molti indizi ma nessuna prova sugli imputati. Serena colpita alla tes… La Stampa

Omicidio Mollicone, sentenza: "Su pantaloni Serena tracce sostanza usata in edilizia e carrozzerie" Adnkronos

Così i giudici della Corte d’Assise del Tribunale di Cassino nelle motivazioni della sentenza del processo per l’omicidio di Serena Mollicone, la giovane di Arce uccisa nel 2001, con cui, il 15 luglio ...“Gli esiti dibattimentali non offrono indizi gravi, precisi e concordanti sulla base dei quali possa ritenersi provata, oltre ogni ragionevole… ...