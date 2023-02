Omicidio Mollicone I giudici | Gli autori sono rimasti ignoti  

Leggi su agi

(Di lunedì 6 febbraio 2023) AGI - "A fronte di tali carenze probatorie nei confronti dei singoli imputati si deve evidenziare come dall'istruttoria dibattimentale siano emersi consistenti e gravi elementi indiziari nei quali si deve necessariamente desumere l'implicazione nella commissione del delitto in esame i soggetti terzi, che". È il convincimento della Corte d'assise di Cassino nelle motivazioni della sentenza con cui il 15 luglio scorsostati assolti, per l'di Serena, il maresciallo Franco Mottola, ex comandante dei carabinieri di Arce, il figlio Marco e la moglie Anna Maria e altri due militari dell'Arma Vincenzo Quatrale, all'epoca vice maresciallo e accusato di concorso esterno in, e l'appuntato Francesco Suprano che rispondeva di ...