Omicidio Alatri | video su Instagram | Tutto iniziato per razzismo | io il vero obiettivo dell' agguato e non Thomas

(Di lunedì 6 febbraio 2023) " Volevano uccidere me non. E'per, questa è la verità ". A dirlo è Omar, 20 anni destinatario degli spari che hanno invece ucciso nei giorni scorsiBricca ad ...

A dirlo è Omar, 20 anni destinatario degli spari che hanno invece ucciso nei giorni scorsi Thomas Bricca ad, in provincia di Frosinone. Il giovane ha raccontato la sua versione - che i ...Lo strano, insolito, anomalo week - end (il primo) di, dopo l'di Thomas Bricca . Con la città che fatica a capire cosa sia successo e perché, con la gente che non metabolizza, che rivive una sorta di "déjà vu", il bis tragico degli eventi ...

Omicidio di Thomas Bricca, la parola al Ris. Domani l'autopsia ciociariaoggi.it

Alatri – Omicidio Thomas, martedì l’autopsia TG24.info

Alatri, gli sparano alla testa: clinicamente morto un diciannovenne. L'agguato nello stesso centro in cui nel… Repubblica Roma

Colpito per uno scambio di persona, emerge una nuova pista nell'agguato di Alatri AGI - Agenzia Italia

"Il giovane ha raccontato la sua versione - che i carabinieri già conoscono - in una diretta Instagram dal suo profilo, diretta che è stata ripresa dal quotidiano Il Messaggero. " Volevano uccidere me ...Si terrà questa sera alle 21, nella chiesa delle Mole ad Alatri, una veglia in ricordo di Thomas Bricca, il 19enne ucciso a colpi di pistola in un agguato nel centro cittadino. (ANSA) ...