Omera | rileva Gigant Italia e si nel mercato delle presse oleodinamiche

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Milano, 6 feb. (Adnkronos) -prosegue il suo percorso di crescita e annuncia l'acquisizione del marchio, dei beni mobili e dei beni immateriali della ditta, azienda storica di Calderara di Reno (Bo) specializzata nella progettazione e produzione diper lo stampaggio a freddo e a caldo. Con questa operazione l'azienda vicentina, che ha da poco festeggiato i 70 anni di storia e che nel 2022 ha conseguito un fatturato di 24 milioni di euro, rafforza la sua già significativa presenza come hub tecnologico nel campomacchine utensili per la deformazione della lamiera. Il brandè riconosciuto a livello internazionale per la progettazione e produzione di rifilatrici bordatrici,meccaniche e...