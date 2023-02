Ola Solbakken | l’oggetto misterioso della Roma

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Mourinho ha chiesto alla dirigenzaalcuni rinforzi nella sessione invernale. Nella capitale per accontentare il mister portoghese sono arrivati due calciatori. Il primo è Ola, giovane ala destra norvegese che militava nel Bodo/Glimt. Mentre il secondo è Diego Llorente, difensore spagnolo del Leeds United. Sono stati ceduti invece Eldor Shomurodov e Mathias L'articolo

Roma - Empoli 2 - 0: Ibanez e Abraham riportano i giallorossi alla vittoria DOPPIA STRONCATURA A rinforzare il concetto, arrivano le considerazioni sue Camara: 'non lo abbiamo comprato ...L'aspettativa non era certamente quella di diventare subito un titolare inamovibile. Chissà però cosa avrebbe rispostose, il primo gennaio, gli avessero chiesto quanto si sarebbe aspettato di giocare durante il suo primo mese vissuto da giocatore della Roma. Finora infatti l'attaccante non è ...

Caso Solbakken: bocciato da Mou, può già salutare in estate Giallorossi.net

ROMA, MOURINHO FA FUORI ANCHE SOLBAKKEN - Sportmediaset Sport Mediaset

L’impiego nullo di Solbakken: fin qui mai preso in considerazione da Mourinho RomaNews

Roma, ufficializzata la lista UEFA: ci sono Zaniolo, Karsdorp e Wijnaldum. Presente Solbakken TUTTO mercato WEB

Chi ha voluto Ola Solbakken a Roma Quando, poco dopo la mezz’ora del match contro l’Empoli con Dybala a terra dolorante, Mourinho gli ha fatto segno di andarsi a scaldare, Solbakken deve aver pensato ...Calciomercato Roma, Tiago Pinto lancia il guanto di sfida a Juventus ed Inter. Prezzo fissato per il colpo: la base d’asta parte da 10 milioni di euro Il calciomercato invernale non ha visto alcun gra ...