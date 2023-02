Ok Ue - G7 al price cap sui derivati del petrolio russo

(Di lunedì 6 febbraio 2023) BRUXELLES - L'Unione europea e il G7 hanno adottato in via definitiva l'accordo sulcap per i prodotti petroliferi raffinati russi trasportati via mare verso i Paesi terzi. L'intesa, licenziata ...

BRUXELLES - L'Unione europea e il G7 hanno adottato in via definitiva l'accordo sulper i prodotti petroliferi raffinati russi trasportati via mare verso i Paesi terzi. L'intesa, licenziata nella serata di ieri dagli ambasciatori dei Ventisette, prevede una soglia di 100 ...Il prezzo dei carburanti per ora cala Intanto però, in attesa di capire quale sarà il reale effetto dell'embargo sul petrolio russo e delsui derivati, sulla rete italiana prosegue il calo ...

