Offerta incredibile | 500 000 voli aerei gratis | è corsa per accaparrarsi le ultime occasioni

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Un’iniziativa per rilanciare il turismo dopo il colpo di grazia della pandemia: con questasenza spendere un centesimo. Se il turista non va alla montagna, la montagna gli offre un voloper portarcelo. Parafrasando la vecchia massima sul profeta Maometto, ecco il senso di una nuova originale iniziativa promossa per rivitalizzare il turismo dopo gli anni difficili della pandemia di Covid-19 (e in un presente assai problematico tra scenari di guerra e costi in vertiginoso aumento ovunque)., vengono distribuiti500.000 biglietti (Ilovetrading)L’obiettivo è naturalmente quello di spingere la gente a fare le valigie e mettersi in viaggio per ridare impulso a quel circolo virtuoso di flussi turistici, attività culturali, dinamismo economico che può ...