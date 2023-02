NutriBullet Treviso | nel blitz di Verona Ellis sigla la miglior valutazione della partita 25

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Seconda vittoria esterna consecutiva, la terza nelle ultime quattro per lache asupera la Tezenis con il punteggio di 81-97.prova da due puntistagione perche nella gara di Sabato ha tirato con il 72.7% grazie al 32 su 44. I 32 tiri realizzati e il 72,7% rappresentano lei provenuova società diin Serie A. In questa stagione sono soltanto 7 le prestazioni di squadra con una percentuale a due punti superiore al 70%: guida Varese con il 75.8% realizzato contro Scafati alla sesta giornata seguita da Pesaro nella gara contro Trieste (73.8%). Reggio Emilia, Varese e Sassari rispettivamente contro Brindisi,e Trento hanno realizzato tre gare ...

All'Agsm forum, nell'anticipo della 18esima giornata del campionato di lega basket serie A, seconda vittoria consecutiva in trasferta per lache a Verona supera la Tezenis 81 - 97 ...VERONA - Nella 18giornata di campionato, laBasket torna dopo qualche anno sul parquet dell'AGSM Forum per il derby veneto con la Tezenis Verona. Per la palla a 2 coach Ramagli schiera in campo Cappelletti, Smith, Sanders, ...

Nutribullet Treviso, contro Verona Octavius Ellis il migliore Sportando

La Nutribullet Treviso passa con autorità sul campo della Tezenis Verona Sportando

LIVE LBA - Treviso si prende il derby acceso su Verona Pianetabasket.com

LBA - Nutribullet Treviso, Nicola "In crescita con Ellis e Invernizzi" Pianetabasket.com

LIVE LBA - Tezenis Verona vs Nutribullet Treviso, la diretta 3° quarto Pianetabasket.com

Seconda vittoria esterna consecutiva, la terza nelle ultime quattro per la NutriBullet Treviso che a Verona supera la Tezenis con il punteggio di 81-97 ...© Fornito da Lega Basket Pregevole prestazione offensiva di Treviso che a Verona si impone segnando 97 punti: di questi, 24 sono stati di Adrian Banks © Fornito da ...