Nuova truffa dei supermercati | massima allerta | troppi ci cascano

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Oltre alla crisi ora si aggiunge unadei. Necessaria laperché tutti ciNell’ultimo periodo fare la spesa e acquistare qualcosa in negozio è diventato davvero molto complicato. Tutto costa di più e arrivare alla fine del mese riuscendo a coprire tutti i costi per i beni di prima necessità è davvero un’impresa. Attenzione alladei, IlovetradingMa a peggiorare la situazione vi è anche l’intenzione di molti malintenzionati di approfittare della situazione e cercare di guadagnare denaro sulle spalle dei cittadini. Ad un contesto in cui il nostro Paese si trova in piena crisi si aggiunge ladei ...

Una città che sembra essere diventata laversione, reale, di GTA San Andreas, il gioco dove ... Un po' come lache faceva Totò nel film dove vendeva la Fontana di Trevi. Infine altri due ...maxi sanzione in relazione alla scoperta della maxi frode del 2021 da 440 milioni di euro sui bonus per aiutare le imprese e i commercianti in difficoltà per l'emergenza sanitaria da Covid - 19. ...

Occhio alla nuova truffa dei 715 euro: come riconoscerla e cosa fare QuiFinanza

L'Inps lancia l'allarme: attenzione alla truffa online Canale Dieci

La nuova truffa online: “Ha diritto al rimborso”. L’Inps lancia l’allarme Il Corriere della Città

Agenzia delle entrate, attenzione alla nuova truffa: ecco quale Il Dunque

VINOVO - Nuova truffa ad anziani: aspetta che la portineria chiude e ... TorinoSud

Era tutto incerto in quei mesi drammatici, quando il virus dilagava. Salute, futuro; per i cittadini italiani ogni cosa pareva in discussione. Il ...È in corso un nuovo tentativo di truffa via mail che utilizza il logo Inps e promette rimborsi di tasse. Lo comunica lo stesso Istituto. “Non cliccate sul link e non fornite nessun dato. Verificate se ...