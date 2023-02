“Non le corna” Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser | dopo l’addio si scoprono i seri motivi

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 6 febbraio 2023), è crisi di coppia? Negli ultimi giorni l’indiscrezione sulla coppia è sopraggiunta a sorpresa sulla pagina Instagram The Pipol Gossip. Una notizia davvero inattesa su, che si sono lasciati a pochi mesi dal matrimonio. E per non fare mancare nulla all’appello, nelle ultime ore ci ha pensato Investigatore Social a rivelare alcuni retroscena sull’ipotetico allontanamento tra i due. Il motivo della rottura tra. Facciamo un piccolo passo indietro, ovvero al momento in cui la coppia si è mostrata innamoratissima davanti alle telecamere di Verissimo. Ed è proprio nel salotto televisivo ...