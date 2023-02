Non faccio nomi | rischio querele | Pino Insegno torna in Rai e asfalta la sinistra

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 6 febbraio 2023)non usa giri di parole: "Mi criticano? Chissene...". L'attore ha infatti presentato la convention a Roma in sostegno a Francesco Rocca. Un bis dopo aver presentato il comizio di chiusura a piazza del Popolo a Roma di Giorgia Meloni nella campagna elettorale del 2022.non si cura delle critiche velenose che piovono dae a Repubblica spiega: "Ho fatto una scelta di campo. Mi criticano? Chissenefrega". E ancora: "La mia scelta di campo a destra è un fatto, mi hanno penalizzato. Ma secondo te perché sono sparito dalla tv, perché non sono bravo? Vai a vedere chi ha preso le mie trasmissioni, nonperché non voglio, ma queste sono le indagini che un giornalista serio dovrebbe fare. Ho doppiato 400 professionisti, ho ...