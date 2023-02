No! Cecchi Paone non sostiene che bisogna inserire gli insetti nella farina a nostra insaputa

Leggi su open.online

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Circola un’immagine con un testo dove siche(scritto malamente «Pavone») sostenga che bisogniglidi nascosto. Tale affermazione, secondo la narrazione, l’avrebbe fatta durante il programma Dritto e Rovescio in onda su Rete4, un intervento diventato virale per contestare l’utilizzo delladi grillo approvata per l’uso alimentare. Il testo diffuso online risulta però scorretto e prosegue la scia dei contenuti fuorvianti sui prodotti legati in qualche modo agli. Per chi ha fretta Attraverso un testo sicheinviti a far mangiare farine di insetto all’dei ...