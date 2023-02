Nikita bacia Luca | “Ho il cuore a mille | quelle labbra che tanto volevo”

Leggi su biccy

(Di lunedì 6 febbraio 2023)Pelizon eOnestini si son dati – per la prima volta – un bacio. Ma non è come sembra, andiamo per gradi. Durante una festa a tema giapponese,Onestini è stato bendato e gli è stato chiesto di riconoscere le ragazze che gli davano unno. La prima ad andare è stata Giaele che è stata immediatamente sgamata, poi è stata la volta di Oriana e anche questa volta Onestini l’ha riconosciuta. Quando è stato chiesto di andare a, la ragazza non se l’è fatto ripetere due volte ed è corsa arlo. Lui inizialmente è rimasto spiazzato e poi ha risposto: “No, no! Non ditemi che è?“. La risposta affermativa non è stata presa benissimo da Onestini, che in separata sede con Oriana si è così sfogato: “Mi ha preso, io non lo avrei mai fatto, non mi ...