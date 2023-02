Niente video di Zelensky a Sanremo | al Cremlino se la ridono | «Peccato | avrebbe potuto vincere…»

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Ilmessaggio di Volodymyral Festival diè saltato: al suo posto, il presidente ucraino invierà un testo scritto, che sarà letto sul palco dell’Ariston da Amadeus. La notizia arriva dopo settimane di polemiche, che non sembrano spegnersi neanche dopo il dietrofront comunicato oggi, 6 febbraio, dai vertici Rai. A commentare ironicamente lo sviluppo della questione è stata anche la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. «non realizzerà unmessaggio al Festival di, ma invierà il testo», ha affermato Zakharova. Per poi aggiungere con sferzante ironia: «Beh non lo so,anchevincere questo concorso con un rap». Non sorprende che la notizia abbia fatto discutere anche in Russia, ...

Coletta precisa che il videomessaggio di Zelensky era soltanto un'ipotesi: ' Si era parlato di una modalità partecipativa, ino in collegamento. Della possibilità che intervenisse di persona, ...Il presidente ucraino Volodymir Zelensky non invierà una Sanremo 2023 , ma un testo che sarà letto sul palco da Amadeus . Lo ha annunciato il direttore dell'Intrattenimento di prime time Rai Stefano Coletta , precisando che 'siamo in contatto ...

Nessun intervento in video, ma un testo che sarà letto sul palco da Amadeus. Dopo giorni di polemiche sul possibile collegamento o contributo registrato del presidente ucraino ...