Ngonge risponde a Pedro. Un buon Verona strappa un punto alla Lazio

Ancorada fuori mette paura a Provedel, poi Immobile lanciato da Milinkovic tira forte ma non centra i pali. Al 39' il portiere biancoceleste si supera deviando in angolo un tiro di Depaoli ...Al 29', il neo acquisto gialloblùsi presenta con un ottimo destro dal limite che costringe Silvestri a deviare in corner. Il portiere di casa deve intervenire nuovamente al 38' su Lasagna, ...

Verona-Lazio 1-1: Ngonge risponde alla magia di Pedro Goal Italia

Verona-Lazio 1-1: Ngonge risponde a Pedro. Per Sarri è il secondo pareggio consecutivo ilmessaggero.it

Verona-Lazio 1-1, gol e highlights: Ngonge risponde a Pedro Sky Sport

Ngonge risponde a Pedro: la Lazio esce dal Bentegodi con un pari, ma i rimpianti sono per l'Hellas TUTTO mercato WEB

Ngonge risponde alla perla di Pedro: parità tra Hellas Verona e Lazio (1-1) Alfredo Pedullà

SERIE A - Pareggio tra Verona e Lazio: vantaggio di Pedro a fine primo tempo, pari di Ngonge nella ripresa. Lazovic colpisce un palo.La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...