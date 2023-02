«Nessuna istituzione è stata colpita» | la nota di Palazzo Chigi sull’attacco hacker

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Non ci sono evidenze di un attacco “su mandato”, né di gruppi di pirati informatici che fanno riferimento a uno Stato o un Paese considerato ostile. Questa è la sintesi di quanto emerso questa mattina a, dove è andata in scena una riunione di emergenza dopo l’attaccoche ha colpito alcuni server VMware EXSi che non avevano effettuato l’aggiornamento tramite una patch messa a disposizione – a livello globale – nel febbraio del 2021. Non si è trattato, come invece avevano “titolato” alcuni quotidiani nostrani, di un attacco all’Italia, ma di un’offensiva a livello globale (attraverso un ransomware) che non aveva come unico obiettivo il nostro Paese. LEGGI ANCHE > Cosa significa che c’è stato un «attaccoglobale» Alla riunione hanno partecipato il Sottosegretario alla Presidenza del ...

