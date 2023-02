Nervi tesi tra Bayern Monaco e Neuer | il botta e risposta con il presidente dei bavaresi

(Di lunedì 6 febbraio 2023) In casasi apre un caso. Dopo il recente licenziamento del suo amico, nonchè preparatore dei portieri deiToni Tapalovic, il portierone tedesco ha mostrato tutto il suo disappunto per la decisione presa dalla sua società. Dopo aver messo in dubbio la sua permanenza ala causa della linea adottata dal club, i vertici societari non si sono fatti attendere ed hanno prontamente ribattuto.polemica IlHainer: “Ci ha deluso molto” In primis con le dichiarazioni del CEO Oliver Kahn, il quale ha definito “inopportuno” il comportamento dello stesso. In secundis, sono arrivate le affermazioni delHerbert Hainer, apparso anche lui stizzito: ...

Non da stasera, perché è un periodo di qualche settimana che l'Azzurro mostra. Incline con facilità alla discussione e allo scontro, a volte anche con i compagni, perde lucidità e rischia ...e tanti contrasti: Botteghin spara alto al 16', dall'altra parte del campo Crociata è bravo a superare Leali dopo un ottimo contropiede lanciato da Antonucci. Seconda rete in tre gare per ...

Salernitana, Radovanovic finisce fuori rosa: nervi tesi | CIP Calcio in Pillole

L'apertura del Quotidiano Sportivo: “È il derby dei nervi tesi” Sportitalia

Nervi tesi Cina-Usa per il pallone spia cinese, le scuse di Pechino ... Open

Roma a nervi tesi: Mourinho e Pellegrini finiscono sul banco degli ... Pagine Romaniste

Nervi tesi Celano: Iodice fermo fino al 15, e la birra sull'arbitro costa ... Sport Abruzzo

Il Real Madrid perde a Maiorca e scoppia il caso Vinicius. L’attaccante brasiliano finisce ancora una volta nel mirino degli avversari in ...nutile girarci intorno e tanto vale togliersi il dente (anche se non toglie il dolore). La partita, che non era cominciata bene e che il Sassuolo stava giocando meglio anche in 11 contro 11, cambia ra ...