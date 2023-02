Nel testo di Lettera 22 dei Cugini Di Campagna a Sanremo 2023 l’amore in una lettera a un padre

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 6 febbraio 2023)ha tante forme, una di queste è presente neldi22 deiDi. La band di Nick Luciani sbarca alla kermesse per la prima volta dopo 53 anni di carriera. La canzone, com’è risaputo, è stata scritta dal duo che compone La Rappresentante Di Lista. Ilfirmato da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina sigla l’incontro tra due realtà pop così apparentemente diverse e distanti nel tempo, ma che in occasione del Festival dihanno trovato il giusto allineamento per collaborare e creare una canzone d’amore. Proprio così Nick Luciani descrive il brano: “È comunque una canzone d’amore, attraverso laa un ...