Nel 2022 strage di senzatetto Ne sono morti 393

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Il Report suinel, reso noto oggi Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora, porta con se? il bilancio più? pesante degli ultimi tre anni. Le persone senza dimora decedutestate 393, più? di una persona al giorno, con un incremento del 55% rispetto al 2021 e dell’83% rispetto al 2020. Le personedecedute nelstate 393, più di una persona al giorno, con un incremento del 55% rispetto al 2021 “A conferma di quanto sosteniamo da anni – riferisce Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora – le persone in stato di grave marginalità muoiono in ogni mese; leavvenute in estatestate 109, mentre 101 in autunno, 86 in inverno e 97 in ...