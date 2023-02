Né in cielo né in terra | Pd | Cospito e la mafia | un Mieli durissimo

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 6 febbraio 2023) "L'accusa all'opposizione di aver tramato con la camorra e con i terroristi anarchici è un'accusa che non sta né inné in". Paolo, in collegamento con Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai 3, incorona una puntata interamente schierata, con i suoi opinionisti, contro il governo, Giorgia Meloni e gli esponenti di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli e Andrea Delmastro. L'editorialista del Corriere della Sera ribadisce il suo punto di vista, già espresso settimana scorsa da Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, quando aveva detto: "Il problema è enorme per le modalità: vi pare che la questione di una persona detenuta nel carcere di Sassari per atti di terrorismo che è in contatto con la camorra e la malavita e tratta la sua battaglia contro il 41 bis debba essere annunciata in quel modo?! Quello che colpisce ...