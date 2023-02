NBA | i risultati della notte 6 Febbraio | doppia doppia di Banchero nel successo di Orlando | vittorie anche per Cavaliers e Timberwolves

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Altra grandein NBA, con sei partite disputate per la regular season 2022-2023. Non sono mancate, come sempre, le grandi giocate dei campioni che giocano nella Lega cestistica più famosa al mondo. Facciamo quindi un breve riepilogo di quanto accaduto al di là dell’Oceano Atlantico. Nel match disputato alle 19:00 ora italiana di ieri, domenica 5, gliMagic sconfiggono a domicilio gli Charlotte Hornets per 113-119. Partono forte i padroni di casa (37-28), conche reagisce prontamente nella seconda frazione e mette la freccia prima dell’intervallo lungo (58-62). Nel terzo quarto gli ospiti rimangono davanti (85-90), con Charlotte che prova a mettere in difficoltà i Magic nel quarto conclusivo ma cede di sei lunghezze alla sirena conclusiva (113-119)....

Tutto dipenderà daidi squadra in questa seconda parte di stagione e dall'intesa che le due superstar ora a Dallas, Irving e Doncic, svilupperanno da qui a fine anno., altra vittoria per i Suns. Vincono anche i Denver Nuggets Ottavo successo in dieci gare per i Phoenix Suns , che vincono a domicilio contro Detroit Pistons (116 - 100) per proseguire ...

NBA, i risultati di oggi: Lakers battuti a New Orleans, vincono Warriors, Nets e Bucks Sky Sport

NBA, i risultati di oggi: terremoto in vetta a Ovest, perdono Nuggets, Grizzlies e Kings Sky Sport

Banchero incanta, Orlando schiaccia Charlotte. Denver crolla senza i big La Gazzetta dello Sport

Irving va da Doncic a Dallas. Ma i Mavs perdono Dinwiddie e Finney-Smith La Gazzetta dello Sport

LeBron a -36 da Jabbar, ma i Pelicans fermano i Lakers. Warriors, paura per Curry La Gazzetta dello Sport

New Orleans resuscita contro i Lakers, dopo ben 10 sconfitte consecutive, nonostante un grande LeBron James, che si è avvicinato in modo definitivo al mitico Kareem Adbul-Jabbar in fatto di punti all- ...I Warriors hanno vinto contro Dallas sabato sera, ma hanno perso il loro giocatore di punta Stephen Curry, costretto a uscire nel terzo quarto a causa di un ...