Nauticsud | il Sindaco | “Napoli non mette al centro l’economia del mare”

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiSi è svolta questa mattina, in sala Italia del Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltredi, la presentazione della 49esima edizione del Salone, in programma dall’11 al 19 febbraio. Ildi, Gaetano Manfredi,delaldell’agenda dell’Amministrazione cittadina. “Vediamo in questo2023 l’inizio di una nuova fase di impegno e di maggiore interesse nei confronti del rapporto dicon il– ha detto Gaetano Manfredi -. Per fare questo ci vuole visione, programmazione da parte dell’amministrazione, ma ci vogliono i capitali dei privati. È indubbio – ha proseguito – che il ...

... che nel febbraio scorso, in occasione delannunciò l'intenzione di presentare un ... Alla cerimonia inaugurale del salone avrebbe dovuto partecipare anche ildi Napoli, Gaetano ...... che potrebbero avere seguiti burrascosi anche in vista del2023. Secondo il patron della ...cerimonia inaugurale del 36mo Navigare (in programma sabato alle 11) sono stati invitati il...

Napoli, Nauticsud 2023. Presentato 49° Salone nautico. Manfredi ... Scisciano Notizie ILMONITO

Nauticsud, Amato (AFINA): “Basta parole, ora fare i porti”. Manzo e Fiola: "Pronti a fare la nostra Napoli Village - Quotidiano di informazioni Online

Quarantanovesima edizione del Salone Nauticsud, Lunedì 6 ... Il Nautilus

Nauticsud, sindaco di Napoli Manfredi e presidente della Camera Fico all’inaugurazione. Domani la cerimonia d' Il Messaggero - Motori

Al Nauticsud tutti d’accordo: posti barca per lo sviluppo del diporto. Fico: «Serve un piano d’azione importan Il Messaggero - Motori

(FERPRESS) – Napoli, 6 FEB – Si è svolta questa mattina, in sala Italia del Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare di Napoli, la presentazione della 49esima edizione del Salone Nauticsud, in ...Si è svolta questa mattina, 6 febbraio, in sala Italia del Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare di Napoli, la presentazione della 49esima edizione del Salone NauticSud, in programma dall’11 al ...