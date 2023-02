Nauticsud 2023 alla Mostra d’Oltremare dall’11 al 19 febbraio

(Di lunedì 6 febbraio 2023), il Sindaco: “Napoli non mette al centro l’economia del mare”. Entro marzo il Comune fissa il tavolo di concertazione per lo studio di fattibilità del porto a Mergellina, pronti gli interventi finanziari di BCC Napoli e CCIAA di Napoli. Napoli, 6– Si è svolta questa mattina, in sala Italia del Teatro Mediterraneo della

La nautica sarà protagonista dall'11 al 19 febbraio nel quartiere espositivo Mostra d'Oltremare di Napoli, con la 49.a edizione di. Suzuki , in collaborazione con il suo concessionario Nautica Mediterranea Yachting, sarà presente alla principale manifestazione del centro - sud Italia, con uno spazio espositivo ricco di ...... promosso dall' Odcec Napoli, che si terrà mercoledì 15 febbraioalle ore 15 presso la sala Italia della Mostra d'Oltremare nell'ambito della 49ma edizione del. "I commercialisti " ha ...

NauticSud 2023, presentato 49° Salone nautico ExPartibus

Napoli, Nauticsud 2023. Presentato 49° Salone nautico. Manfredi ... Scisciano Notizie ILMONITO

Nauticsud 2023: la 49esima edizione del salone internazionale della nautica NapoliToday

Cantiere Mimì porta al Nauticsud dieci modelli pressmare.it

A vicenza premiazione dei trofei monomarca Suzuki 2022 Agenzia ... Italpress

Si è svolta questa mattina, 6 febbraio, in sala Italia del Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare di Napoli, la presentazione della 49esima edizione del Salone NauticSud, in programma dall’11 al ...(FERPRESS) – Napoli, 6 FEB – Si è svolta questa mattina, in sala Italia del Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare di Napoli, la presentazione della 49esima edizione del Salone Nauticsud, in ...