Natalia Paragoni gravidanza atipica | l' ex di Uomini e Donne svela le sue paure

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Nel corso di un botta e risposta con i fan di Instagram,hato alcuni dettagli inerenti la sua. L'ex corteggiatrice diha sempre detto che sia lei sia Andrea Zelletta desideravano molto questo bambino. Ad ogni modo, nel momento in cui il tutto si è concretizzato, la giovane non ha nascosto di avere alcuni dubbi e. Durante la chiacchierata con i fan, poi,ha ancheto un retroscena inerente il suo stato interessante. Ledie la confessione sullaha risposto ad un po' di curiosità dei fan di ...

, in dolce attesa, ha scelto di passare dei giorni rigenerativi in montagna insieme al compagno Andrea Zelletta . In un momento di relax, mentre aspettava di raggiungere il fidanzato, ...Il papà die la sua reazione di fronte al test di gravidanza detto anche termometro: un po' freddino, l'influencer spiega il ...

Natalia Paragoni: Incinta nonostante il ciclo, non mi sento pronta a ... Fanpage.it

Natalia Paragoni svela il test di gravidanza… con la tuta da neve Lookdavip

Natalia Paragoni rivela dei retroscena sulla gravidanza: le ... 361 Magazine

Natalia Paragoni incinta, il video dell'annuncio: come ha reagito ... Today.it

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta aspettano un figlio: l’annuncio su Instagram SuperGuidaTV

“Ho avuto regolarmente il ciclo, infatti non me ne ero accorta”, racconta l’influencer in una sessione di domande e risposte sui social ...Durante una chiacchierata con i suoi followers, l'influencer ha raccontato maggiori dettagli sulla sua gravidanza e prossima maternità ...