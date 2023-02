(Di lunedì 6 febbraio 2023)e nuovo: come non perdere il diritto all'indennità di disoccupazione acquisita con il vecchio? L'articolo .

...è pari all'80% della retribuzione del lavoratore posto in cassa fino a al tetto massimoè ... Nel 2023 l'importo massimo di indennità di disoccupazione () erogabile in un mese è di 1.470,99 euro.Il Bonus Irpef può essere richiesto ine in cassa integrazione , ma anche durante stage e ...non devono superare i 15mila euro . Di seguito trovate il dettaglio delle categorie cui spetta il ...

Naspi, che fine fa quella che spetta dopo il licenziamento se si trova subito lavoro Orizzonte Scuola

Pagamenti Inps febbraio 2023: le date di RdC, Naspi, Dis-coll e bonus LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi

Disoccupazione Naspi 2023, attenzione alla scadenza del 31 gennaio: ecco perché Sky Tg24

INPS: importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e ... Dottrina Lavoro

Aumento Naspi e Dis-Coll 2023: i nuovi importi Money.it

Naspi e Dis Coll (ma anche indennità di disoccupazione per lavoratori agricoli e autonomi): dal 1° gennaio 2023 aumentano gli importi, ecco di quanto.L’importo mensile dell'assegno che spetta ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili, a carico del Fondo sociale occupazione e formazione, è pari, dal 1° gennaio 2023, a 656,44 euro ...