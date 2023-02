Napolimania | Inter da illudere | andrebbero tolti altri scudetti alla Juve

È cominciato come una Kvaramania e si è trasformato in: questo è il calcio più bello ... Dopo la partita contro l'si è parlato del fatto che non sia più lo stesso, ma dopo la ...Una sola sconfitta in 18 partite, quella in casa dell'lo scorso 4 gennaio. Poi ha ripreso a correre conquistando nove punti consecutivi. Bella la scorpacciata di gol alla Juventus dopo la ...

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto Kakha Dzebuadze, giornalista georgiano.Nei giorni della "merla" il Napoli ha abbassato ancora di più la temperatura in tutta Italia. Fa freddo dalle parti di Milano (Inter -13, Milan -15) ma anche nella Capitale il gelo è calato (Lazio -15 ...