Napoli Vs Cremonese | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Gara valida per la ventiduesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. I partenopei vogliono consolidare l’ampio margine in classifica, mentre i grigiorossi sono sempre alla ricerca della prima vittoria stagionale.Vssi giocherà domenica 12 febbraio 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Maradona.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? I partenopei sono un rullo compressore e viaggiano a vele spiegate verso il titolo. Nelle ultime cinque partite sono arrivate quattro vittorie e una sconfitta indolore contro l’Inter, dato il vantaggio di 13 punti sui nerazzurri. I grigiorossi si trovano con l’acqua alla gola come recita l’ultimo posto in classifica. Solo un punto raccolto nelle ultime cinque partite, decisamente troppo poco per un’impresa disperata come quella della ...