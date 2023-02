Napoli | vittoria e primo posto blindato | il gesto tecnico che è piaciuto a Spalletti

Leggi su dailynews24

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Ilsta disputando un grande campionato e questo fa sperare i tifosi in unadello scudetto. Ieri è arrivata l’ennesimacontro Lo Spezia, partita tutt’altro che semplice. Non solo, Lucianoha apprezzato dei gesti tecnici da parte della sua squadra, segno che in società regna l’armonia. Trasferta non semplice Nonostante la L'articolo