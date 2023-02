Napoli | inquilini e assegnatari | “Manca una politica per la casa”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti– Le organizzazioni e associazioni degli, Sunia, Sicet, Uniat ed Asso, hanno scritto una nota al sindaco di, Gaetano Manfredi, per “protestare per l’assenza totale di unaper lada parte del Comune di”. “Sin dal suo insediamento – si legge nella nota – ci siamo posti nei confronti di codesta amministrazione in una posizione dialogante consci della pesante eredità ereditata dalle precedenti amministrazioni in tema di politiche per la. Nel corso del tempo abbiamo incontrato varie volte gli assessori in indirizzo ai quali abbiamo rappresentato in maniera dettagliata tutte le problematiche che riguardano la gestione dell’edilizia residenziale ...