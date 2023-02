Napoli | giovani che crescono | i retroscena sull’acquisto di Osimhen ed Elmas

Leggi su dailynews24

(Di lunedì 6 febbraio 2023) La stagione della SSC, fino a questo momento, è stata davvero strabiliante. Si tratta di una squadra costruita in modo sapiente nel corso degli anni, con la volontà del presidente di far credere deicalciatori sotto la guida tecnica di Luciano Spalletti. Alcuni calciatori presenti in rosa sono cresciuti velocemente, e tra questi L'articolo